В центре украинской столицы 94-летняя мастерица Варвара Мацелла продает куклы, чтобы оплатить себе операцию
Об этом Politeka стало известно из сообщения мастерицы Оксаны Билоус в Фейсбуке.
По ее словам, встретила она бабушку возле станции метро "Площадь Льва Толстого".
Также Оксана Билоус похвасталась приобретенной у Варвары Прокоповны куколкой "на счастье".
Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.
Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.
Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.
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Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.