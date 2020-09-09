В центре украинской столицы 94-летняя мастерица Варвара Мацелла продает куклы, чтобы оплатить себе операцию

Об этом Politeka стало известно из сообщения мастерицы Оксаны Билоус в Фейсбуке.

По ее словам, встретила она бабушку возле станции метро "Площадь Льва Толстого".

"Подумать только – человеку 94 (!) года, на Варвары будет 95! А в планах дожить до 100! И выставку еще планирует устроить свою! И о семье куколок рассказала! А если попросить, то и юмореску прочитает – не каждый современный актер так сможет", – говорится в сообщении.



Также Оксана Билоус похвасталась приобретенной у Варвары Прокоповны куколкой "на счастье".







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