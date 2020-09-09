В центре украинской столицы 94-летняя мастерица Варвара Мацелла продает куклы, чтобы оплатить себе операцию

Об этом Politeka стало известно из сообщения мастерицы Оксаны Билоус в Фейсбуке.

По ее словам, встретила она бабушку возле станции метро "Площадь Льва Толстого". 

"Подумать только – человеку 94 (!) года, на Варвары будет 95! А в планах дожить до 100! И выставку еще планирует устроить свою! И о семье куколок рассказала! А если попросить, то и юмореску прочитает – не каждый современный актер так сможет", – говорится в сообщении.

Также Оксана Билоус похвасталась приобретенной у Варвары Прокоповны куколкой "на счастье". 


Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.

метро транспорт

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Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

 
 
 