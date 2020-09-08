7 сентября, сразу трое людей в Киеве предприняли попытки самоубийства



Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.



Так, на ул. Ново-Полевой 26-летний мужчина по неизвестной причине решил поквитаться с жизнью и спрыгнул с моста. К счастью, остался жив. Медики «скорой» госпитализировали его в больницу с многочисленными травмами.



А вот для двух других людей падения с высоты стали смертельными. На улице Ревуцкого с высотного этажа выпрыгнула 22-летняя женщина. А на улице Малышко из тоже окна дома выпрыгнул 40-летний мужчина. Оба случая предварительно рассматриваются как самоубийства.

Ранее мы писали, что стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.



По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.



По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.



Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.