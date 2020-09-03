На Киевщине ездил пьяный водитель маршрутки
В городе Вишневое полиция задержала пьяного водителя маршрутки №805.
Об этом сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook.
Водитель "немного заблудился и мчался, нарушая ПДД". Его заметили сотрудники Департамента охраны и задержали.
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Во время задержания мужчина вел себя очень агрессивно.
В дальнейшем охранники передали водителя полицейским. Чтобы утихомирить водителя правоохранители были вынуждены надеть на него наручники.
Ранее мы писали, что в киевской области произошла массовая стрельба возле местного ресторана
Три человека получили ранения, сообщил Денис Ярославский в соцсети.
Около 20 мужчин зашли на летнюю террасу ресторана и устроили стрельбу.
После инцидента участники стрельбы поехали на машинах. Трое пострадавших обратились к медикам с ранениями от травматического оружия.
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