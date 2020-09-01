1 сентября «заминировали» киевскую гимназию

Сигнал о минировании школы поступил от родителей гимназистов в Viber-группы чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали, передает Киев оперативный.

После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.

Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, ведь родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.

Сьогодні зранку замінували гімназію #32, що на Федорова. На місце приїхали всі служби. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 1. September 2020

Ранее мы писали, что жителям украинской столицы могут запретить устанавливать кондиционеры и стеклить балконы

31 августа появилась соответствующая петиция на сайте Киеврады. Автором стал Иван Тырков, который выступает за сохранение фасадов старинной архитектуры. Он счиает, что кондиционеры и застекленные балконы уродуют изящные аутентичные здания, а потому портится общий вид исторической части Киева.

"Историческая застройка Киева является сокровищем, подобного которому нет нигде в мире, и нельзя уничтожать этот клад балконами и кондиционерами", - отметил киевлянин.



Чтобы петицию рассмотрела Киеврада, она должна собрать 10 000 голосов за 90 дней.

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