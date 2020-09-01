1 сентября «заминировали» киевскую гимназию
Сигнал о минировании школы поступил от родителей гимназистов в Viber-группы чуть позже 7 часов утра.
На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали, передает Киев оперативный.
После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.
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Впрочем, не все ученики смогли увидеться с учителями и одноклассниками, ведь родители после подтверждения информации о минировании отвезли детей домой, или же забрали с собой на работу.
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