На Киевщине был задержан мужчина, который похитил 4-летнюю девочку
Предположительно он мог пойти на это из-за психологических проблем, возникших на почве личных отношений.
Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.
Также стало известно, что якобы от него ушла девушка с ребенком, что стало поводом для совершения преступления. Для доказательства данной версии назначены экспертизы.
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Напомним, на киевских Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице.
"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".
Ранее в Буче мать алкоголичку лишили родительских прав.
Сообщается, что в ходе совместного рейда специалистов местного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух маленьких детей.
Так, мать этих детей, которая злоупотребляет алкоголем, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.
Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.
Также Politeka сообщала, что в Киеве китайский вирус нанес новый удар, пугающие цифры: "почти 11 тысяч...".