На Киевщине был задержан мужчина, который похитил 4-летнюю девочку

Предположительно он мог пойти на это из-за психологических проблем, возникших на почве личных отношений.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

По первоначальной информации от подозреваемого ушла девушка с ребенком. При этом источник издания сообщил, что мужчина никогда не попадал в поле зрения полиции, он занимается предпринимательством и проживает на улице Старовокзальной в Борисполе.

Также стало известно, что якобы от него ушла девушка с ребенком, что стало поводом для совершения преступления. Для доказательства данной версии назначены экспертизы.

Напомним, на киевских Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице.

Неравнодушные люди сообщили об этом полицейским, после чего те разыскали горе-мать.

"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".

Ранее в Буче мать алкоголичку лишили родительских прав.

Сообщается, что в ходе совместного рейда специалистов местного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух маленьких детей.



Так, мать этих детей, которая злоупотребляет алкоголем, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.



Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

Также Politeka сообщала, что в Киеве китайский вирус нанес новый удар, пугающие цифры: "почти 11 тысяч...".



