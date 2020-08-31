На Киевщине был задержан мужчина, который похитил  4-летнюю девочку

Предположительно он мог пойти на это из-за психологических проблем, возникших на почве личных отношений.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на свои источники.

По первоначальной информации от подозреваемого ушла девушка с ребенком. При этом источник издания сообщил, что мужчина никогда не попадал в поле зрения полиции, он занимается предпринимательством и проживает на улице Старовокзальной в Борисполе.

Также стало известно, что якобы от него ушла девушка с ребенком, что стало поводом для совершения преступления. Для доказательства данной версии назначены экспертизы.

полиция

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Напомним, на киевских Позняках пьяная женщина оставила своего трехмесячного ребенка на улице.

Неравнодушные люди сообщили об этом полицейским, после чего те разыскали горе-мать.

"В субботу с рынка, что на улице Анны Ахматовой поступил вызов: у мясного павильона в коляске плачет младенец, а мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убежала. Бригада выехала на место. Брошенной девочке три месяца, она практически здорова. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей", - сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева".

коляска, ребенок

Ранее в Буче мать алкоголичку лишили родительских прав.

Сообщается, что в ходе совместного рейда специалистов местного Центра соцслужб для семьи, детей и молодежи, Бучанского горсовета и инспекторы ювенальной превенции был обнаружен факт ненадлежащего воспитания двух маленьких детей.

Так, мать этих детей, которая злоупотребляет алкоголем, решила почистить сточную яму, открыла ее и "забыла" об этом, создав этим угрозу для жизни двух своих сыновей.

Напомним, "будут носить защитные щитки": в школах Харькова вводят новые правила из-за карантина.

Также Politeka сообщала, что в Киеве китайский вирус нанес новый удар, пугающие цифры: "почти 11 тысяч...".