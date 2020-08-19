У Києві суттєво зросла кількість хворих на китайський вірус

Про це інформує Politeka, посилаючись на інформацію, поширену на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, за останню добу в Києві виявлено 215 нових хворих, а загальна кількість інфікованих досягла майже 11 тисяч осіб (10945 станом на ранок, 19 серпня).

Від ускладнень, викликаних китайським вірусом з початку пандемії в Києві померли 155 осіб, а видужали – 3484 жителя столиці.

Кількість активних хворих у столиці на сьогодні-7306 осіб.

Politeka повідомляла, що чиновники з Кабміну розповіли українцям, як працюватимуть школи на початку навчального року. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Так, школи будуть працювати в залежності від того, в якій карантинній зоні знаходяться.

"У "помаранчевій" зоні ми дамо рекомендації вчителям все-таки надягати захисний щиток, який є прозорим, який дозволяє передавати емоції", - зазначив він.

Харківська область не готова до ослаблення карантину. Кількість нових хворих китайським вірусом за останні два тижні перевищує норму майже в два рази. Про це свідчать дані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, охоплення населення тестуванням склало 77,3 на 100 тисяч населення (критерій — не менше 24 на 100 тисяч). Кількість нових випадків захворювання за останні 14 днів — 85,6 (норма менше 40 на 100 тисяч).

Показник завантаженості ліжок у медзакладах області за попередні п'ять днів жодного разу піднявся вище 38,6 % (норма — менше 50%). До слова, на Харківщині в лікарнях готують понад 550 додаткових ліжок для пацієнтів з китайським вірусом.

Китайський вірус на Київщині, тривожні цифри: "663 медика, 403 дітей..."

"Як цей вірус дістав": харків'яни відмовляються дотримуватися карантину в метро.

"Дурдом якийсь": жителі Одещини потрапили в "червону" зону і розповіли про те, що відбувається, фото.