В Киеве существенно выросло число заболевших китайским вирусом
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на информацию, распространенную на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Так, за последние сутки в киеве выявлено 215 новых больных, а общее число инфицированных достигло почти 11 тысяч человек (10945 по состоянию на утро, 19 августа).
От осложнений, вызванных китайским вирусом с начала пандемии в Киеве скончались 155 человек, а выздоровели – 3484 жителя столицы.
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Число активных больных в столице на сегодня – 7306 человек.
Politeka сообщала, что чиновники из Кабмина рассказали украинцам, как будут работать школы в начале учебного года. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, школы будут работать в зависимости от того, в какой карантинной зоне находятся.
"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все-таки надевать защитный щиток, который является прозрачным, который позволяет передавать эмоции", - отметил он.
Харьковская область не готова к ослаблению карантина. Количество новых заболевших китайским вирусом за последние две недели превышает норму почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства охраны здоровья.
Так, охват населения тестированием составил 77,3 на 100 тысяч населения (критерий — не менее 24 на 100 тысяч). Количество новых случаев заболевания за последние 14 дней — 85,6 (норма менее 40 на 100 тысяч).
Показатель загруженности коек в медучреждениях области за предыдущие пять дней ни разу поднялся выше 38,6 % (норма — менее 50%). К слову, на Харьковщине в больницах готовят более 550 дополнительных коек для пациентов с китайским вирусом.
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