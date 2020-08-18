За последние сутки в Киевской области зафиксировано 66 новых случая заболевания китайским вирусом
Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию пресс-службы Киевской облгосадминистрации, размещенную в Facebook.
Так, с начала пандемии по состоянию на вторник, 18 августа всего выявлено 4620 случаев заболевания коронавирусом. В числе заразившихся – 663 медработников и 403 детей.
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Только за последние сутки китайский вирус подтвержден у семерых детей возрастом от месяца до 17 лет и у 59 взрослых. Девять из заболевших госпитализированы, остальные – на самоизоляции под присмотром врачей.
Всего с начала пандемии на Киевщине скончались 80 человек, выздоровели – 3158.
Politeka сообщала о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах правительства во время совещания, которое чиновники провели под руководством Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава Кабинет министров заявил, что вторую волну китайского вируса в Украине ожидают к осени. В связи с этим власти будут активно проверять медицинские учреждения. По словам Дениса Шмыгаля, в западных регионах заболеваемость растет по двум основным причинам: религиозные обряды и свадьбы, вдобавок, около 114 тысяч нарушений зафиксировали при использовании сервиса "Дій вдома".
На прошлой неделе в Одессе зафиксировали сразу несколько очагов заражения китайским вирусом. Об этом рассказал заместитель главного санитарного врача в Одесской области Сергей Дементьев в ходе брифинга.
Медик отметил, что групповые вспышки произошли в морском порту Одессы и одесской филармонии. Также диагноз подтвердился у двух сотрудников Оперного театра. В детской областной больнице положительные ПЦР-тесты получили 7 работников.
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