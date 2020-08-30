Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что люди дадут оценку действиям власти на предстоящих выборах
Как передает Politeka.net, об этом лидер политсилы "Перемога Пальчевського" рассказал в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112". По его словам, правящая партия прошла «большой путь».
«Начинали с того, что выходили люди, сидели в вашем зале и рассказывали нам про либертарианство. Вы помните? Я им говорю: вы не из дурдома случайно? Им кажется, что они якобы понимают, что должна делать власть для того, чтобы существовала наша страна. Так вот, я напоминаю всем им и нам, что в Конституции Украины есть предложение о том, что мы являемся социальным государством», - заявил Пальчевский.
Он добавил, что теперь власть сменила свою точку зрения.
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«Теперь, когда они поняли, что обделались, вдруг перешли на позицию Конституции о том, что мы социальное государство. Но ведь вначале они ходили с умным видом. Все эти люди совсем ничего не понимали, когда пришли, а им доверили управлять страной. И самое главное, что было сделано и делается до сих пор. Была вот эта система монобольшинства, которая агрессивно не прислушивалась к другой точке зрения. Чем все закончится, увидим 25 числа», - отметил Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский готов выслушать жителей Ирпеня, Броваров и Борисполя: "Тысячи людей ежедневно из этих городов ездят в Киев".
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