Андрій Пальчевський розповів про свої подальші плани пошуку критичних проблем Києва



Український громадський діяч звернув увагу на критичні промахи нинішнього мера столиці в програмі "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

У переддень місцевих виборів Пальчевський в рамках своєї кампанії вирішив по черзі пожити в різних районах Києва, щоб особисто зрозуміти їхні проблеми. Так, діяч вже пожив на Дарниці і на Троєщині і встиг виділити ряд проблемних пунктів.

Пальчевський розповів, що тепер планує відправитися в Ірпінь, а також вислухати жителів Борисполя і Броварів.

"530 тисяч людей щодня з цих міст їздять до Києва - це їм доводиться переїжджати через мости, а киянам, які живуть в Києві, доводиться чекати, поки група цих людей на особистому або громадському транспорті докотить до місця свого працевлаштування. Така тенденція зростатиме", - вважає громадський діяч.

Пальчевський також розповів, що виділив проблеми Києва, які планує вирішити в першу чергу. Він вважає, що на початку каденції будь-якого мера у людей має бути чітке бачення його планів на всі п'ять років роботи.

"Пункт перший: ввести загальнодержавну політику і заборонити мерам міст, радам в останні шість місяців каденції проводити інфраструктурні зміни. Бюджети виділяються щороку, міста повинні розвиватися поступально, а не за принципом: щоб зберегти владу, давайте замордуємо людей протягом п'яти років, награбуємо грошей, а потім звідти будемо потихеньку видавати тушонкою бабусям, а заодно пофарбуємо кілька мостів", - підкреслив громадський діяч.

Він також звернув увагу на те, що при Кличку в столиці процвітає корупція, а ось в метро не з'явилося жодної нової станції, навіть у ключових точках.

"Ви знаєте, скільки станцій було побудовано при сьогоднішньому Мері? Нуль. На сьогоднішній момент команда професіоналів, з якою я працюю, ми визначили 12 найважливіших місць, де повинні бути станції. Наскільки нам вистачить бюджету і підтримки. Ви повинні розуміти, що Київ - місто велике, майже два мільярди доларів бюджету, з яких зникає таємничим чином близько 25% -30%, осідає в кишенях чиновників різних рангів. Вони губляться для нас, але ж кимось знаходяться", - підсумував Пальчевський.

Нагадавши, Пальчевський закликав президента відреагувати на свавілля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський звернувся до українців перед виборами.

Також Politeka писала, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "Щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами".