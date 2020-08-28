Андрей Пальчевский рассказал о своих дальнейших планах поиска критических проблем Киева



Украинский общественный деятель обратил внимание на критические промахи нынешнего мэра столицы в программе «Пульс» на телеканале «112 Украина» (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

В преддверие местных выборов Пальчевский в рамках своей кампании решил поочередно пожить в разных районах Киева, чтобы лично понять их проблемы. Так, деятель уже пожил на Дарнице и на Троещине и успел выделить ряд проблемных пунктов.

Пальчевский рассказал, что теперь планирует отправиться в Ирпень, а также выслушать жителей Борисполя и Броваров.

«530 тысяч человек ежедневно из этих городов ездят в Киев - это им приходится переезжать через мосты, а киевлянам, которые живут в Киеве, приходится ждать, пока группа этих людей на личном или общественном транспорте докатит до места своего трудоустройства. Такая тенденция будет расти», - считает общественный деятель.

Пальчевский также рассказал, что выделил проблемы Киева, которые планирует решить в первую очередь. Он считает, что в начале каденции любого мэра у людей должно быть четкое видение его планов на все пять лет работы.

«Пункт первый: ввести общегосударственную политику и запретить мэрам городов, радам в последние шесть месяцев каденции проводить инфраструктурные изменения. Бюджеты выделяются каждый год, города должны развиваться поступательно, а не по принципу: чтобы сохранить власть, давайте замордуем людей в течение пяти лет, награбим денег, а потом оттуда будем потихоньку выдавать тушенкой бабушкам, а заодно покрасим несколько мостов», - подчеркнул общественный деятель.

Он также обратил внимание на то, что при Кличко в столице процветает коррупция, а вот в метро не появилось ни одной новой станции, даже в ключевых точках.

«Вы знаете, сколько станций было построено при сегодняшнем мэре? Ноль. На сегодняшний момент команда профессионалов, с которой я работаю, мы определили 12 важнейших мест, где должны быть станции. Насколько нам хватит бюджета и поддержки. Вы должны понимать, что Киев - город большой, почти два миллиарда долларов бюджета, из которых исчезает таинственным образом около 25%-30%, оседает в карманах чиновников разных рангов. Они теряются для нас, но ведь кем-то находятся», - подытожил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский призвал президента отреагировать на беспредел в Украине.

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский обратился к украинцам перед выборами.

Также Politeka писала, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам".