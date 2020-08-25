В основном симпатии киевлян разделились между двумя возможными претендентами
Так, социологическое исследование проведенное в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", показало, что с небольшим отрывом друг от друга лидируют нынешний мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.
Первы набрал 23,8% симпатий жителей столицы, а второй - 22,7% голосов.
Если сравнивать результаты исследования с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.
"С ума сойти": Пугачева показала свою естественную красоту, вот за что ее полюбили Киркоров и Галкин
Чувственная Джей Ло задрала ноги, показав истинное наслаждение: "Милый пирожочек"
Безбашенный сын Тарзана и Королевой поразил выходкой на публике, кадры слили в сеть: "Был пацан и нет пацана"
"Очередь из скорых и забитые палаты": видео из одесской инфекционки облетело сеть
По словам руководителя ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрия Лагутова, прокомментировавшего падение рейтинга Кличко, это может быть связано с рядом причин, а именно невыполнением городским головой обещаний, махинациями со строительством мостов, а также скандалами с заместителями в Киевской городской администрации. Цифры говорят сами за себя: 41% киевлян, согласно данным опроса, негативно оценили Кличко на посту мэра Киева.
В целом данные, полученные в результате опроса, выглядят следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Рейтинг партий по результатам социсследования:
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Как видим, Кличко со своей партией "Удар" и тут терпит поражение, не попав даже в тройку лидеров.
Напомним, Андрей Пальчевский высказался о президентстве Зеленского: "Давайте будем честны..."
Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский заявил о роковой "залежности" Украины: "И куда бы мы не двигались 29 лет..."