В основном симпатии киевлян разделились между двумя возможными претендентами

Так, социологическое исследование проведенное в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", показало, что с небольшим отрывом друг от друга лидируют нынешний мэр Виталий Кличко и общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Первы набрал 23,8% симпатий жителей столицы, а второй - 22,7% голосов.

Если сравнивать результаты исследования с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.

По словам руководителя ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрия Лагутова, прокомментировавшего падение рейтинга Кличко, это может быть связано с рядом причин, а именно невыполнением городским головой обещаний, махинациями со строительством мостов, а также скандалами с заместителями в Киевской городской администрации. Цифры говорят сами за себя: 41% киевлян, согласно данным опроса, негативно оценили Кличко на посту мэра Киева. В целом данные, полученные в результате опроса, выглядят следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7% Николай Томенко ("Рідна країна") – 10,5% Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7% Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5% Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5% Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1% Сергей Притула ("Голос") – 3,9% Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8% Алексадр Омельченко – 3,3%

Рейтинг партий по результатам социсследования:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Как видим, Кличко со своей партией "Удар" и тут терпит поражение, не попав даже в тройку лидеров.

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