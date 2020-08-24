Общественный деятель Андрей Пальчевский обратил внимание украинцев на актуальные проблемы в стране, мешающие ей процветать

Об этом Пальчевский заговорил в эфире программы "Прайм" на телеканале "112", приуроченной Дню независимости Украины.

"Период начала нашего роста уже завершился и нам каким-то образом следует настроиться на дальнейшую борьбу за наших людей, - отметил лидер политсилы "Перемога Пальчевського".

Общественный деятель сравнил, что значит 29 лет (а именно столько Украина является независимой) для человека и для страны в целом.

"29 - все говорят мало для страны. Да нет, полно было стран, которые заканчивали выступления намного раньше. 29 лет - это очень серьезный на самом деле возраст. Украина непросто возникла на пустом месте... Это очень важно вбить в голову руководству страны. Они не получили какую-то там лежащую в пустыне или степи с казаком Мамаем банду, они получили почти цветущую страну, у которой были ограничения... тем не менее за 30 лет успели ее ухайдохать. Так что начинается второй период", - заявил Пальчевский.

Кроме того он раскрыл, на какой стадии "застряла" Украина, и настолько ли она независима.

"Начало "незалежности" мы запороли просто удивительно. Давайте говорить не о том, что хорошо... "незалежность" это, конечно, прекрасно... Только как-то вышло, что мы остались в стадии "залежности". "Залежность" у нас от олигархических кланов, которые мы сами себе придумали, и сколько бы куда бы мы ни двигались 29 лет... Я вам скажу, какая наша главная проблема - это неудачно написанная Конституция. Президент-"султан" и его вассалитет, которому он разрешает грабить и наживаться. И так получается, что захватив власть тогда еще неподготовленного, непривыкшего к демократическим выборам советского народа, далее сделали все, чтобы лишить людей возможности думать. Вот в этой стадии мы очень сильно застряли. Мы уже должны были, по идее, 15 лет назад уйти. Обратите внимание, майданов у нас было больше, чем в любой стране Европы, а толку? А власть все равно у тех же людей. Проходят годы, то тебе судимый, то тебе актер, то тебе бухгалтер, то тебе партработник, а все одно и то же", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский призвал задуматься над последствиями отравления Навального.

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, зачем идет в политику и что будет с Украиной через 20 лет.