Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему Владимир Зеленский должен уйти с поста президента

Он высказал свое мнение в эфире "Праздничного прайма" на телеканале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Давайте, друзья, в эту пятилетку сделаем такие вещи: пусть Зеленский, он говорил об этом, будет последним президентом в том виде, в котором мы привыкли их видеть, а именно - царь. Надо уйти красиво и поменять Конституцию: двупалатный парламент, в котором будет консервативная часть - представители областей, и оперативная часть - быстрый парламент, чтобы они не засиживались. Плюс надо поменять несколько законов, например, сроки президентские, даже если он потом будет избираться в парламент - не должно быть больше одного срока. Один срок - всё, до свидания. Дальше - в кварталы, театры, гаражи, бухгалтерию, к глечикам. Идите туда, откуда вас ветром нашей глупости и истории занесло", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель обратил внимание, что украинцы никак не могут выбрать нормального политика из-за нехватки хороших кандидатов:

"Только одна маленькая деталь. У людей сложилось впечатление, что мы ничего не можем, потому что мы все время плохо выбираем, что наш народ слабоват в этом смысле. Потому что не из кого выбирать - олигархическая система дает через телеканалы своих ставлеников, а выбирает народ по телевизоры, сейчас немного по "Ютьюбу".

Андрей Пальчевский заявил, что действующий президент совершенно непохож на персонажа из популярного сериала "Слуга народа" и не оправдал ожидания украинцев.

"У нас был шанс, Зеленский казался нам подобием выхода, но не всем - 15% украинцев считало, что из двух олигархов лучше Порошенко, который просто прибил страну. Понимаете, в чем ужас положения - у нас всегда выбор меньшего зла. Давайте будем честны в День Независимости, очередной заход оказался очень далек от представления Голобородько, а ведь Голобородько мог бы быть", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский призвал задуматься над последствиями отравления Навального: "С такими вещами не шутят".

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