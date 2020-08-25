Мэр Киева Виталий Кличко разрешил своему хорошему знакомому открыть 160 торговых точек на остановках общественного транспорта в центре столицы

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил блогер и журналист Михаил Шнайдер.

"Как сообщают надежные источники, уже в самое ближайшее время... Киев планирует вопреки рекомендациям антикоррупционной комиссии горсовета подписать инвестиционный договор с победителем конкурса на обустройство остановочных комплексов по скандальному лоту номер 29. Хотя не менее точным будет назвать этот самый лот "Дружеским" - написал Шнайдер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для того чтобы полностью разобраться в этом деле, стоит вспомнить всю историю данного вопроса.

“Инвестиционный конкурс на обустройство остановок по лоту 29 был проведен еще в начале нынешнего Года. Победило в нем ООО "Торговый дом "Воздвиженский", получив возможность установить 160 Остановок. Причём, как сообщали депутаты Киевсовета, именно в этот самый лот были вынесены наиболее "Лакомые" локации для торгово-остановочных комплексов - часть из них находится в так называемой "Первой зоне", то есть - в самом центре нашей Столицы”, - пояснил блогер.

По его словам, 29 мая 2020 года КГГА своим распоряжением №774 утвердила победителя инвестиционного конкурса по лоту 29

“Однако еще 3 июня 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции рассмотрела депутатское обращение по этому вопросу и приняла ряд Решений”, - заявил Михаил Шнайдер.

Он отметил, что одно из решений антикоррупционной комиссии - рекомендация департаменту экономики и инвестиций КГГА и КП "Киевпастранс" воздержаться от подписания инвестиционных договоров по лоту 29 до принятия окончательного решения по этому вопросу.

“Но как оказалось, в нашей доблестной КГГА решили проигнорировать мнение депутатов и несмотря на отсутствие результатов проверки заключить договор с победителем Конкурса. Причина, как сообщают все те же источники - прямое указание мэра нашей Столицы. И вот мы подходим к объяснению того, почему тот самый знаменитый лот 29 можно смело назвать "Дружеским". Как выяснилось, провести конкурс на указанные 160 остановочных комплексов Кличко попросил один из его хороших Знакомых. И этот самый знакомый сам выбрал, по каким именно адресам остановки будут "Разыгрывать". Городской глава просьбе товарища внял и дал задачу подчиненным - организовать Конкурс. А теперь точно так же дал команду - подписать договор с компанией своего Приятеля”, - подчеркнул журналист.

По его данным, в благодарность, тот самый друг финансово поддержал предвыборную кампанию Мэра. А теперь рассказывает своим приближенным, мол, он за спонсорскую помощь и благодаря дружбе с мэром получил то, что другим игрокам рынка недоступно в принципе.

“Друг мэра также сообщил, что он планирует после подписания нынешнего договора протащить через "Своего высокопоставленного Друга" еще ряд прибыльных Проектов.То есть, наш мэр за финансирование выборов готов отказаться от своих слов о том, что в "Нулевой" и "Первой" зонах города торговли не Будет. И теперь с одобрения Кличко по всему центру откроется... 160 новых точек торговли пивом, сигаретами и шаурмой прямо на Остановках. Хотя по сути... там должны быть организованы точки по продаже проездных Документов. Кто-то может сказать, что этого делать категорически Нельзя. Но это обычным Киевлянам - Нельзя. А друзьям мэра можно делать всё что угодно, потому что он и сам уверен в том, что в Киеве ему позволено буквально ВСЁ”, - резюмировал Михаил Шнайдер.