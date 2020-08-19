В среду вечером в Киеве вспыхнул масштабный пожар, причиной стало возгорание в одной из квартир многоэтажки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Киева.

«19 августа, в 18: 14, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Большой Васильковский, 81, что в Печерском районе столицы», - говорится в сообщении.

По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, после чего огонь перекинулся на крышу здания.

«В ходе ликвидации были спасены 2 человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние. В 19:55 пожар на площади 800 кв. м удалось локализовать, а в 20: 51 – ликвидировать», - говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что после возгорания на место ЧП прибыли кареты «скорой» помощи и правоохранители.

Позже выяснилось, что пострадавших жильцов пустили в квартиры, однако там все оказалось затоплено. Часть квартир была завалена останками крыши. На время проведения расследования, жителей пострадавшего дома расселят по гостиницам. Однако пока неизвестно, куда именно их поселят.

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