В Киеве загорелись вольеры, в которых содержались собаки
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киеве в Facebook.
Сообщается, что пожар произошел в минувшие выходные на улице Вышгородской, 150 (Оболонь). К сожалению, одно животное спасти не удалось, собака погибла в огне.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, установили, что возгорание случилось в одноэтажном вольере для собак площадью 50 квадратных метров.
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На тушение пожара спасателям понадобился один час. Правоохранители выясняют, что стало причиной возгорания.
Politeka писала о том, что серьезный пожар разгорелся в курортном поселке на юге Одесской области. ЧП произошло около полуночи в селе Приморское Килийского района. Сначала о нем сообщали пользователи в соцсетях, где размещали кадры с пожара. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в баре в самом центре села. Его локализовать не удалось и пожар перекинулся на территорию рынка.
В Одессе девушка показывала на улице фаер-шоу, но что-то пошло не так. Во время выступления она случайно подожгла себя. Данный инцидент случился вечером в субботу, 15 августа, у фонтана на улице Крымской. Момент попал на камеры очевидцев, которые разместили видео в соцсетях.
На записи видно, что огонь мгновенно охватил волосы и лицо девушки. Погасить пламя пришлось товарищу пострадавшей, он сделал это очень быстро. Но все же, по словам очевидцев, девушка получила серьезные ожоги.
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