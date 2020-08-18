Где были мать с ребенком

Полиция Киевской области разыскала 16-летнюю девушку с ребенком

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что на поиски девушки и младенца были ориентированы все наряды полиции в области и Киеве, а также неравнодушная общественность.

Полицейским удалось установить местонахождение матери и ребенка и вернуть их на место постоянного жительства.

К счастью, и с малышом, и с мамой всё в порядке, их жизни ничего не угрожает.

Однако не сообщается, где были всё это время мать с ребенком, а также почему они пошли на такой шаг.

Полицейские побеседовали с юной матерью, рассказав ей о недопустимости подобных действий в дальнейшем.

Politeka сообщала о том, что в Вишневом Киевской области разыскивали 16-летнюю Алину Галат и ее сына Артема. Известно о том, что 17 августа около 6 вечера молодая женщина с полуторамесячным сыном вышла из своего дома на улице Сковороды на прогулку и до сих пор не вернулась, на связь с родственниками она не выходит.

В Киеве пропала 19-летняя девушка. Нестерко Диана Александровна, 2001 горда рождения проживающая в столице на Дарницком бульваре, ушла из дому в понедельник, 10 августа и до сих пор не вернулась.

У девушки зеленые глаза, черные волосы до плечей, рост пропавшей – 167 сантиметров. Иногда пропавшаяносит очки. В день исчезновения была одета в черные джинсы и черную кофта, с собой имела телефон и ноутбук.

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