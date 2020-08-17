Жители Киева определились, каких кандидатов готовы поддержать на выборах мэра столицы этой осенью

Рейтинги участников предвыборной гонки стали известны благодаря соцопросу ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", который провели 13-15 июля среди совершеннолетних киевлян, пишет Politeka.net.

По результатам социологического исследования, пока по симпатиям горожан лидирует Виталий Кличко, однако Андрей Пальчевский практически сократил разрыв с действующим главой КГГА. Сейчас главных фаворитов разделяет только 1% голосов. По изменения в рейтинге можно заметить, что с осени 2019 года популярность Виталия Кличко упала примерно на 5%, тогда как Андрей Пальчевский примерно на столько же увеличил свои показатели.

Рейтинги кандидатов на пост мэра Киева выглядят таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов назвал причины, по которым Виталий Кличко так резко утратил популярность среди киевлян. По мнению эксперта, по рейтингу мэра сильно ударили его собственные нереализованные обещания, скандальные ситуации с мостами и заместителями в Киевской горадминистрации. Таким образом около 41% киевлян негативно оценили работу Кличко на посту главы столицы.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, перед местными выборами ее поддерживают только 10% горожан.

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