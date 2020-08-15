Жители Киева назвали, за каких кандидатов в мэры готовы проголосовать на местных выборах в октябре

Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил рейтинги по результатам опроса, который cоциологи провели в среди горожан 13-15 июля.

Как показало исследование, больше всего киевлян готовы отдать свои голоса за Виталия Кличко. На втором месте по симпатиям избирателей занимает Андрей Пальчевский, и сейчас главных фаворитов предвыборной гонки разделяет лишь около 1% голосов. Данные указывают на то, что за последние месяцы действующий мэр потерял 5% поддержки, а его соперник примерно на столько же увеличил свою популярность в Киеве.

Рейтинги кандидатов на пост главы столицы сформировались следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Руководитель Центра Юрий Лагутов нашел причину снижения популярности Виталия Кличко. По мнению эксперта на рейтинге политика негативно сказались множество невыполненных обещаний, резонансные скандалы с мостами и заместителями главы КГГА. В итоге, по данным социсследования, 41% киевлян поставили действиям мэра низкие оценки.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, перед местными выборами ее поддерживают только 10% горожан.

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