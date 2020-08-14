В Киеве полицейские разыскивают подростка, который ушел из дому и не вернулся

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев оперативный.

Сообщается, что пропал Максим Булавчик 2006 года рождения. Уточняется, что подросток ушел из дому 10 августа и до сих пор не вернулся.

На вид мальчику 13-14 лет, рост пропавшего – 150 сантиметров, Максим худощавого телосложения, волосы у него русого цвета, прическа короткая, глаза серые.

Politeka писала, что на Днепропетровщине пропал несовершеннолетний парень. По данным правоохранителей, в городе Новомосковске Днепропетровской области разыскивают 17-летнего Луку Татаринова.

Почти неделю назад, в прошлую пятницу, 7 августа, юноша покинул территорию реабилитационного центра, и до сих пор о его местонахождении нет никакой информации. По поводу реабилитации юноши и центра, в котором он ее проходил, полиция не предоставила никаких данных.

В Киеве женщина оставила под магазином двух маленьких детей. Сообщается, что правоохранители получили сообщение о том, что на улице Северной рядом с магазином продолжительное время стоит без присмотра коляска с двумя малышами. Полицейским удалось найти родственницу детей и узнать от нее, почему она их оставила у магазина.

Стало известно, что семья девочек состоит на учете как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с тем, что родители детей уклоняются от выполнения своих обязанностей.

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