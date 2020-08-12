У пропавшей есть особая примета

В Броварах Киевской области правоохранители разыскивают Гармаш Марину Олеговну

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

Известно о том, что пропавшая – 1994 года рождения, 9 августа приблизительно в 6 вечера вышла с работы (женщина работает в МакДональдс, город Бровары, улица Киевская, 239).

Есть информация, что пропавшая должна была ехать в Нежин, где живет, но по дороге домой исчезла.

На момент исчезновения была одета в джинсовые шорты, черные колготки, шелковую блузку, синюю ветровку, с собой у нее была сумка.

У женщины рост приблизительно 170 см, серо-зеленые глаза, волосы – темно-каштановые волосы, прическа – каре по плечи. У пропавшей имеется особая примета: тату в виде силуэта кота над левой лопаткой.

Всем, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить на спецлинию 102 или по телефону 0635962109.

Politeka писала, что в Яготине нашли убитой пропавшую ранее 12-летнюю девочку.

"Полицейские установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", – сообщили в полиции.

Позже выяснился и мотив действий подозреваемого подростка.

"Поддавшись животному желанию и воле гормонов, 15-летний "друг" погибшей, не выдержав отказа в сексуальных утехах, задушил беднягу ее же ремнем, а бездыханное тело бросил подальше от людей", – рассказали правоохранители.

Столичные правоохранители разыскивают 16-летнего Владислава Лихотинского. Известно, что подросток, 2004 года рождения, ушел 4 августа из киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей и до сих пор не вернулся.

На вид Владиславу 16-17 лет, рост юноши – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза – темнокарие.

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