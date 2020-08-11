Молодой человек прыгнул с Северного моста на Черторое

В Киеве ищут молодого человека, прыгнувшего с моста, который находится в парке Дружбы народов

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

Так, стало известно, что в воскресенье, 9 августа около 17 вечера парень прыгнул с моста, с тех пор его никто не видел. Уточняется, что водолазы и полицейские тщательно проверили каждый метр прилегающей территории, однако тщетно.

"Возможно, от удара о воду, в шоковом состоянии он выплыл на берег и потерял память", – считают родные молодого человека.

Друзья и близкие пропавшего просят всех, кому что либо известно о судьбе молодого человека, сообщить, где он может находиться.

Они будут очень благодарны за любую информацию о пропавшем, которую ожидают по телефонам 095 087 9411 (Марьяна) и 068 992 7911 (Степан).

Politeka сообщала, что столичные правоохранители разыскивают 16-летнего Владислава Лихотинского. Известно, что подросток, 2004 года рождения, ушел 4 августа из киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей и до сих пор не вернулся. На вид Владиславу 16-17 лет, рост юноши – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза – темнокарие.

В Одесской области полиция объявила в розыск 14-летнего парня, который не выходит на связь с прошлого месяца. Сорока Григорий, 2006 года рождения, ушел из детского дома семейного типа 30 июля 2020 года, и на сегодняшний день о его местонахождении ничего не известно. На вид пропавшему парню 14-17 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, волосы русые, короткие.

Молодой одессит исчез при странных обстоятельствах, полиция сбилась с ног: фото и приметы.

В Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.

На Харьковщине бесследно исчез мальчик, родители молят о помощи: фото и приметы.