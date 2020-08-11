Преступление было совершено на сексуальной почве

В Яготине нашли убитой пропавшую ранее 12-летнюю девочку

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Киевской области.

"Полицейские установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", – сообщили в полиции.

Позже выяснился и мотив действий подозреваемого подростка.

"Поддавшись животному желанию и воле гормонов, 15-летний "друг" погибшей, не выдержав отказа в сексуальных утехах, задушил беднягу ее же ремнем, а бездыханное тело бросил подальше от людей", – рассказали правоохранители.

Изданию Сегодня подтвердили, что жертвой оказалась София Недобой, ранее объявленная в розыск как пропавшая.

"15-летний парень и 12-летняя девочка были знакомы, жили в одном городке. Он ее домогался, она ему отказала, и парень задушил девочку ее же ремнем", – рассказали в полиции.

По словам главы ГУ Нацполиции Андрея Небитова, отец пропавшей Софиисообщил, что разрешил девочке гулять до трех часов ночи.

"Полиция пошагово установила последние часы девушки и вышли на 15-летнего местного жителя, который последним видел Софию. Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но впоследствии показал, где оставил бездыханное тело", – написал он.

Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Если вина подростка будет доказана, то ему грозит тюремный срок до 15 лет, либо пожизненное лишение свободы.

Politeka сообщала, что В Яготине Киевской области 9 августа исчезла 12-летняя София Недобой. Девочка вышла из дома в воскресенье, 9 августа, около 7 вечера. Девочку искали сотрудники местного отделения полиции, кинологи, бойцы Нацгвардии, другие ведомтсва и неравнодушные граждане.

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