В Киеве правоохранители объявили в розыск несовершеннолетнюю Александру Лисову

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Facebook-страницу столичной полиции.

Сообщается, что девушка ушла из дома в понедельник, 3 августа и на сегодняшний день так и связалась со своими родителями.

Киевлянка обратилась в Подольское управление полиции г. Киева и сообщила об исчезновении своей дочери.

"Женщина сообщила, что утром вернулась с работы и обнаружила отсутствие дочери, Лисовой Александры Александровны, 2004 года рождения. Связи с ней нет, ее телефон выключен", – говорится в сообщении.

На вид девушке 14-15 лет, рост 150 см, Александра полного телосложения, у нее средней длины волосы черного цвета с розовыми прядями, девушка пользуется очками для зрения.

На момент исчезновения была одета в черную футболку, светлые брюки, на ногах – черные кроссовки.

Всем, у кого есть информация о местонахождении Александдры Лисовой, просьба незамедлительно звонить по телефонам: (063) 075 62 23 или 102.

Politeka писала, что На прошлой неделе на территории Одесской области пропали 27 детей. Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 27 июля по 2 августа текущего года.

В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям. Кроме того, на прошлой неделе тридцать шесть человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

В Харькове пропала девушка 2002 года рождения. Екатерина Игнатова 28 июля ушла из больницы, расположенной на Салтовском шоссе в Харькове, в которой находилась на лечении, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области. Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, длинные черные волосы, пластина на зубах.

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