Лидер политической силы «Перемога Пальчечвкого» принял решение в рамках избирательной кампании пожить в разных районах Киева по неделе, чтобы погрузиться в проблематику всех частей города.
"Как я и обещал до выборов буду жить в разных частях Киева. Начал с Дарницы, улица Григоренко", - заявил бизнесмен.
Андрей Пальчевский отметил, что следующий мэр Киева должен решать проблемы всего города, а не только его центральной части.
«Если говорить серьезно, то пожить с людьми - это жизненно важно. Нет ничего хуже, чем быть мэром центра Киева», - завершил он.
Напомним, что ранее политический эксперт Петр Олещук назвал Андрея Пальчевскього единственным оппозиционным кандидатом на должность мэра Киева.