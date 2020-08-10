Андрей Пальчевский решил пожить во всех районах Киева, чтобы ближе познакомиться с проблемами горожан

Лидер политической силы «Перемога Пальчечвкого» принял решение в рамках избирательной кампании пожить в разных районах Киева по неделе, чтобы погрузиться в проблематику всех частей города.

"Как я и обещал до выборов буду жить в разных частях Киева. Начал с Дарницы, улица Григоренко", - заявил бизнесмен.

Андрей Пальчевский отметил, что следующий мэр Киева должен решать проблемы всего города, а не только его центральной части.

«Если говорить серьезно, то пожить с людьми - это жизненно важно. Нет ничего хуже, чем быть мэром центра Киева», - завершил он.

Напомним, что ранее политический эксперт Петр Олещук назвал Андрея Пальчевскього единственным оппозиционным кандидатом на должность мэра Киева.