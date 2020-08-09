Первые два номера списка оставили своих конкурентов далеко позади

Чем ближе местные выборы в столице Украины, тем четче вырисовываются ее лидеры

Так, общественный деятель Андрей Пальчевский вырвался на второе место в рейтинге электоральных симпатий киевлян, поступившись только действующему мэру Виталию Кличко. Причем разница составляет около одного процента.

Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, который проводился ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ»» с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.

Судя по рейтингам, за Кличко готовы проголосовать 23,8%, а за Пальчевского – 22,7%. Это говорит о том, что последний уверенно догоняет своего главного конкурента и является основным кандидатом на выход во второй тур.

В первой пятерке также Николай Томенко (Рідна країна») с 10,5%, Игорь Смешко («Сила и честь») с 5,7% и Андрей Билецкий («Національний корпус») с 5,5%. Однако, как видим, их рейтинги не представляют реальной угрозы для лидеров опроса в день голосования.

Что касается партий, которые могут пройти в Киевсовет, то тут лидером, по результатам опроса, является «Европейская солидарность», за которую готовы проголосовать 16% жителей столицы. «Слугу народа» планируют поддержать 14,7% избирателей, а новая партия "Перемога Пальчевского" уже сейчас имеет в активе 14% электоральных предпочтений.

Что же касается партии действующего мэра Виталия Кличко "УДАР", то она с показателем в 10% пролетела мимо тройки лидеров.

Напомним, Андрей Пальчевский предложил менять нардепов каждые два года.

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