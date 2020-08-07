Жители Киева рассказали, за кого готовы проголосовать на выборах мэра в 2020 году

Как пишет Politeka.net, рейтинги кандидатов стали известны по результатам опроса ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", который cоциологи провели в 13-15 числах июля в Киеве.

По данным иследования, больше всего киевлян пока поддерживает главу столицы Виталия Кличко. Однако Андрей Пальчевский, который занял второе место, стремительно догоняет действующего мэра, сейчас главных претендентов на пост разделяет лишь около одного процента голосов (на уровне статистической погрешности).

По состоянию на июль сформировались такие рейтинги кандидатов:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Юрий Лагутов, руководитель общественной организации, указал на снижение популярности Виталия Кличко - с прошлой осени его показатели обрушились на 5%. А вот Андрей Пальчевский, который недавно зарегистрировал политическую силу "Перемога Пальчевського", только набирает популярность среди киевлян - за то же время его рейтинг вырос на 5%.

По мнению эксперта, жители Киева все меньше поддерживают Виталия Кличко из-за невыполнения обещаний, громких скандалов с мостами и заместителями в городской администрации. Сейчас, по результатам соцопроса, 41% киевлян осуждают его действия на посту градоначальника.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Политическая сила «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, ее готовы поддержать на выборах только около 10% опрошенных.

Напомним, ранее мы передавали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".