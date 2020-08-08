Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал первоочередную задачу будущих депутатов Киевсовета

Как передает Politeka.net, он рассказал подробности в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

По словам Андрея Пальчевского, в Киеве до сих пор не внедрили систему, которая бы позволила интересоваться мнением общественности по поводу тех или иных проектов. Общественный деятель считает, что после местных выборов новый Киевский городской совет должет безотлагательно заняться этим вопросом.

"Первое, что надо сделать новому Киевсовету - это быстро принять, назовем его законом или подзаконным актом, о проведении референдумов на муниципальном и районном уровнях", - отметил Пальчевский. - "Необходимо как можно больше нагрузить Киевсовет вопросами контакта и получения обратной связи от людей".

Общественный деятель обратил внимание, что столичные власти постоянно заботятся о центральных районах города и забывают об окраинах. Андрей Пальчевский заявил, что планирует пожить в 10 местах по всему Киеву. В первую очередь его интересуют условия в районах, куда сложно добраться, например: Троещина и Борщаговка.

"Надо бороться с мэрами центра города, мэр должен быть главой большого Киева. Выходишь - печерские холмы, люди хорошо одеты (обычно, за счет нашего народа), машины дорогие паркуются. Но я пару раз ездил через мосты и, знаете, мне резко захотелось переехать в другой город", - утверждает общественный деятель.

Андрей Пальчевский также заметил, что киевские власти начинают аврально разгребаться с накопившимися проблемами за несколько месяцев до выборов, а большую часть срока бездействуют.

"Мэрство у нас выглядит так: пять лет, четыре с половиной года ничего не делается, не строятся мосты", - возмутился Андрей Пальчевский. - "В течении пяти лет власть получили - и давай грабить до следующих. Но чтобы еще зайти пограбить - давай за полгода начнем скамейки красить и так далее".

Он считает, что в современном Киеве можно без труда ввести управление посредством местных референдумов. Как напомнил общественный деятель, именно это перед президентскими выборами обещал Владимир Зеленский.

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