Киев снова столкнулся с двумя критическими проблемами: накануне выходных в столице образовались массовые пробки, а также было зафиксировано повышенное загрязнение воздуха

На прошлой неделе в Киеве были зафиксированы очень тревожные показатели загрязнения воздуха, и на этой неделе ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Так, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, с 21 по 27 июля в воздухе Киева было зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций пыли и загрязняющих веществ. При этом самые большие показатели загрязнения наблюдались на Бессарабской площади, а также на проспекте Победы.

Кроме того, в пятницу, 31 июля перед выходными Киев встал в масштабных пробках. Об этом можно судить по данным онлайн-сервиса Google Maps. Заторы образовались в центре столицы. В частности, машины не могли свободно проехать по бульвару Тараса Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, а также Набережному шоссе.

Кроме того, было затруднено движение на улице Большой Васильковской, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и на выезде из Киева.

Отметим, что пробки – известная проблема Киева. Причем в этом году она заметно усугубилась. Так, с начала года украинская столица поднялась с 13 на 12 место в рейтинге пробок от мирового сервиса ТомТом. Киев оказался третьим в Европе городом по этому показателю. При этом все его «соседи» могут похвастаться гораздо большей численностью населения. В целом Киев выделяется на фоне остальных «проблемных» городов рейтинга тем, что имеет наименьшие показатели в комбинации численность населения/плотность/размер агломерации.

Напомним, в Киеве озеро загрязнили опасным веществом, фото: "Через подземную реку...".

Как сообщала Politeka, экологи предупредили о резком загрязнении воздуха в Киеве: "нормы превышены в пять раз".

Также Politeka писала, что киевляне не могут попасть домой, пробка растянулась на километры, кадры.