В Иорданском озеро на Оболони (Киев) зафиксирован выброс нефтепродуктов
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на издание Znaj.ua.
Так, 21 июля неравнодушные граждане заметили выброс нефтепродуктов в это озеро. По предварительной данным, нефтепродукты попали в водоем со стороны проспекта Степана Бандеры через подземную реку Почайну.
Сообщается, что подобные загрязнения озера зафиксированы не впервые. В связи с этим, местные жители приняли решение подать заявления в соответствующие инстанции. Заявления поданы в правоохранительные органы, КП Плесо и Государственную экологическую инспекцию Столичного округа.
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Утверждается, что такие же выбросы были в марте текущего года (10 и 30 числе). Иорданское озеро находится неподалеку от станции метро "Оболонь", славится тем, что здесь обитает много диких уток. Также местные жители хвалят водоем за то, что он – отличное место для рыбалки. Здесь можно поймать леща, карася, линя, щуку и даже судака.
Politeka писала, что зеленая жижа на берегах Днепра – показатель страшных проблем. Об этом заявил академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Григорий Шматков.
По его словам, проблема "цветения" Днепра крайне сложная.
"Одна из главных ее причин в том, что Днепр потерял активное течение, которое раньше уносило размножающийся летом планктон и другие микроорганизмы. Каскад плотин свел проточность к минимуму и уже фактически превратил реку в цепочку застойных озер. Если тенденция сохранится, лет через 30-40 река в прямом смысле превратится в болото", – объяснил Шматков.
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