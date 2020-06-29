Под курортной Одессой вновь образовались километровые пробки

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, из-за Дня Конституции украины получили трехдневный уикэнд, и многие захотели провести его на берегу Черного моря.

Сегодня, 29 июня, последний выходной, поэтому украинцы хотят покинуть курортную Одессу и вернуться домой.

Местные жители в социальных сетях жалуются, что на выезде из Одессы образовались пробки, длина которых превышает 10 километров.

"Исход киевлян из Одессы", - подписал Максим Войтенко снимок, на котором можно увидеть огромную пробку при выезде из курортного города.

"Ой, они нас что покидают?", "Над городом собирается гроза?", "Это предусмотрительные ..... лучше на 12 часов раньше выехать чем потом 12 часов в пробке до Киева стоять", "А позавчера утром, когда я там проезжал, в сторону Одессы весело было. Причем, в 8 утра! Т.е.из Киева люди выехали ещё ночью", "Чего так быстро? Одесса такая дорогая?", - написали пользователи в комментариях.

Стоит отметить, что это уже не первая многокилометровая пробка, которая образовывалась под Одессой. Аналогичное "явление" можно было наблюдать в пятницу, 26 июня.

Тогда при въезде в город образовалась пробка из автомобилей и растянулась на 30 километров.

Из-за длительного уикэнда, который украинцам выпал благодаря Дню Конституции, туристы, преимущественно из Киевской области, массово поехали отдыхать на Черное море.

Напомним, стрельба прогремела в центре Одессы, стало известно, кто стал целью: кадры с места ЧП.

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