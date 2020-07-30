В Киеве задержали двух злоумышленников, которые похитили мужчину
Об этом сообщает Pоliteka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
По данным правоохранителей, в организации похищения подозревается бывший сожитель женщины, с которой сейчас проживает потерпевший. Он с товарищем, угрожая мужчине оружием, надели на него наручники и вывезли в лесопарковую зону на авто, а уже на месте еще и избили. За содеянное фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.
В полиции сообщили, что им поступило сообщение от врача о госпитализации 36-летнего уроженца Черкасской области. Мужчину без сознания с поврежденной головой нашли возле дома на улице Космонавта Волкова. На место также прибыли оперативники.
Осмотрев место происшествия, просмотрев видео с камер наблюдения и опросив в больничном учреждении потерпевшего, полицейские выяснили, что мужчину похитили и избили его товарищи.
"Мы установили, что двое мужчин ехали на автомобиле и увидели на улице сожителя бывшей жены одного из них. Остановив машину, товарищи решили разобраться с мужчиной. Угрожая пистолетом и надев наручники, они посадили его в салон и увезли в лесопарковую зону, где избили и оставили", - говорится в сообщении полиции.
Злоумышленниками оказались уроженцы Запорожской и Днепропетровской области. Одному из них 51 год, другому - 29.
За содеянное фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, иностранцы открыли охоту на одесситов: что является их добычей чаще всего.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Красавица-дочь Боярского показала топ интимных фото с мужем за 10 лет брака: "Потрясающие"
Украинка с 13-м размером в купальнике из веревок показала бюст крупным планом: «Молочный завод»
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице в тоненьком лифчике: "Такие сахарные булочки!"
Онкобольного сына Виктора Павлика перевели в хоспис, крик души матери: "Мне пришлось стать..."
Ранее Politeka писала о "48 тысяч за массаж": мошенницы под видом спецработников активизировались в Киеве, кто под ударом.
Также Politeka сообщала об исчезновении денег со счетов, украинцев предупредили об опасной схеме мошенников: "захватывает карту и...".