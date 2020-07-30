У Києві на Оболоні літня жінка стала жертвою двох спритних шахрайок

Про це йдеться у відеосюжеті, опублікованому на сайті Магнолія ТБ, інформує Politeka.

Повідомляється, що до пенсіонерки підійшли на вулиці дві жінки і представились соціальними працівниками. Розговорившись, запропонували бабусі безкоштовний масаж.

Пенсіонерка з радістю погодилася на цю пропозицію. Не підозрюючи нічого поганого, безтурботно впустила жінок в свою квартиру.

Про те, чим закінчився цей "масаж", повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-служба столичної прокуратури.

Потрапивши в квартиру, шахрайки виманили у пенсіонерки її заощадження в сумі 13 тисяч гривень і 1300 доларів США. Отримавши бажане, жінки одразу ж покинули приміщення.

На щастя, підозрюваних вдалося затримати по "гарячих слідах" і вилучити викрадені кошти.

Повідомляється, що затриманими виявилися 32-річна уродженка Чернігівщини і 48-річна уродженка Полтавщини, які вже перебували в розшуку в інших областях України за скоєння подібних злочинів.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб (шахрайство).

Вирішується питання про обрання зловмисницям запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до 5 років або позбавлення волі строком до 3 років.

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Politeka писала, що в Харкові Пацієнтів міської поліклініки №6 попередили про можливі «сюрпризи» під час відвідування медустанови. На вході в поліклініку відвідувачів зустрічає оголошення, фото якого опублікували в групі «Солнцелікий Харків» у соціальній мережі Фейсбук.

"Увазі пацієнтів! В поліклініці працюють злодії – кишенькові злодії в особі молодих дівчат. Будьте обережні, бережіть гаманці і телефони!", – говорить текст.

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