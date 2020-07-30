В Киеве на Оболони пожилая женщина стала жертвой двух изворотливых мошенниц

Об этом идет речь в видеосюжете, опубликованном на сайте Магнолия ТВ, информирует Politeka.

Сообщается, что к пенсионерке подошли на улице две женщины и представились социальными работниками. Разговорившись, предложили бабушке бесплатный массаж.

Пенсионерка с радостью согласилась на это предложение. Не подозревая ничего плохого, беспечно впустила женщин в свою квартиру.

О том, чем закончился этот "массаж", сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Попав в квартиру, мошенницы выманили у пенсионерки ее сбережения в сумме 13 тысяч гривен и 1300 долларов США. Получив желаемое, женщины тут же покинули помещение.

К счастью, подозреваемых удалось задержать по "горячим следам" и изъять похищенные средства.

Сообщается, что задержанными оказались 32-летняя уроженка Черниговщины и 48-летняя уроженка Полтавщины, которые уже находились в розыске в других областях Украины за совершение подобных преступлений.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц (мошенничестве).

Решается вопрос об избрании злоумышленницам меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишение свободы сроком до 3 лет.

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Politeka писала, что в Харькове Пациентов городской поликлиники №6 предупредили о возможных «сюрпризах» во время посещения медучреждения. На входе в поликлинику посетителей встречает объявление, фото которого опубликовали в группе «СолнцеЛикий Харьков» в социальной сети Фейсбук.

"Вниманию пациентов! В поликлинике работают воры – карманники в лице молодых девушек. Будьте внимательны, берегите кошельки и телефоны!", – гласит текст.

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