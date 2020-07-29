На киевском вокзале украинца и его жену покусали клопы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook мужчины из Кривого Рога Андрея Сотника.

Андрей рассказал, что рано утром приехал с женой в столицу Украины на поезде. В связи с тем, что время было раннее, супруги решили отдохнуть в зале ожидания между Центральным и Южным вокзалами.

Едва они расположились на деревянных креслах, как увидели, что из дырявых подлокотников сидений начали выползать клопы. Насекомые покусали и Андрея и его супругу, на коже молодых людей остались от укусов большие волдыри.

"Карантин? Без масок нельзя? Это просто ужас! Остановите распространение клопов по Украине! Отдельное пожелание главе санитарной службы Укрзализныци: чтобы эти твари не переводились в твоем доме!", – заявил Андрей Сотник.

Под сообщением мужчины развернулась бурная дискуссия, пользователи активно обсуждают происшествие.

"Киевский вокзал это пристанище бездомных. Посидел на вокзале и вот она беда в дом!!! Слава Украине. Україна - це Европа! Господи, куда мы катимся))) Или уже скатились. Всех нас откинули далеко назад....и клопы вернулись,и холера,и тиф,и чума", – пишут они.

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