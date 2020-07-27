Выборы мэра Киева 2020 - стали известны свежие рейтинги кандидатов

Свежие рейтинги кандидатов в мэры Киева подготовила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" по результатам нового социологического исследования. Опрос провели в столице с 13 по 15 июля, передает Politeka.net.

Мэрские выборы в Киеве должны состояться в октябре. Сейчас, по данным соцопроса, рейтинг вероятных кандидатов на пост главы города выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко ("Рідна країна") – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Пока нельзя сказать наверняка, кто выиграет выборы мэра Киева 2020, однако Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов указал на важные нюансы. Так с октября прошлого года Виталий Кличко потерял около 5% поддержки, а вот его главный конкурент Андрей Пальчевский стремительно наращивает поддержку среди киевлян. В июле разница между лидерами гонки составляет всего около 1%.

Рейтинги по выборам мэра Киева показывают, что 41% жителей столицы недовольны работой действуюшего главы. Так в свежем соцопросе ему поставили куда больше негативных оценок, чем в прошлом. На позиции Виталия Кличко перед мэрскими выборами в Киеве сказались громкие скандалы с мостами и заместителями в КГГА, а также регулярные отключения горячей воды, которые он обещал предотвратить.

Выборы мэра Киева 2020 могут успешно пройти для Николая Томенко и Андрея Билецкого. Юрий Лагутов считает этих кандидатов очень перспективными, ведь их рейтинги выросли примерно на 10%.

Во время опроса киевляне также ответили, за какие партии они готовы проголосовать, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе. Партийные рейтинги выглядят так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

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