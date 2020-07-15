Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский показал удивительный результат, за короткое время опередив почти всех возможных оппонентов

Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая проводило в столице социологическое исследование, главной целью которого было выяснить, за кого бы киевляне проголосовали, будь выборы уже сейчас.

Согласно результатам, на первом месте оказался нынешний мэр Виталий Кличко с 23,9% поддержки. С небольшим разрывом отстал от него Андрей Пальчевский, которому готовы отдать мэрское кресло 22,6% респондентов. Таким образом, разница в данных между Кличко и Пальчевским составила всего 1,3%.

Далее картина выглядит следующим образом: Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг Кличко, по сравнению с предыдущим соцопросом, упал на 5%, в то время как Пальчевский поднялся приблизительно на столько же пунктов. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом.

Пальчевский наращивает узнаваемость, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Как известно, он является частым гостем различных общественно-политических ток-шоу на украинских телеканалах.

Напомним, в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", Пальчевский призвал украинцев объединяться.

"Люди должны понять, что они сила, и объединиться... Олигархи научились за 30 лет... говорят, что политики ничего не умеют... нет, они умеют. Избираться. Они перед каждыми выборами - кто начинает стричь траву или латать дороги, которые пять лет похожи черт знает на что, кто - выступать и рассказывать, что сейчас мы здесь построим город-сад, сейчас мы выдадим премии... Политики умеют. Поэтому народ уже дошел до той точки, когда выбрал не политика...", - заявил Пальчевский, намекая на причину избрания Владимира Зеленского.

Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.