Под зданием Верховной Рады в Киеве начались столкновения силовиков с протестующими активистами
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал "Pavlovsky News".
15 июля в парламенте планируют рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами". Десятки украинцев решили поддержать эту инициативу, ведь в Украине ежегодно производится 400 млн тонн отходов, из которых перерабатываются порядка 6%. Остатки же размещают на полигонах и мусорных свалках. Документ же среди прочего устанавливает иерархию распределения отходов, государственную политику в этой сфере, а также наказание для предприятий.
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"Нам нужно помочь его принять. Вот мы идем мирно с мусором, а наши правоохранители нам препятствуют", - заявил один из протестующих.
В рамках демонстрации активисты попытались пронести к Верховной Раде пакеты с мусором, однако правоохранители помешали им это сделать и силой оттеснили от здания парламента. Силовики заявили, что не могут проверить содержание пакетов на месте, а отходы могут представлять опасность.
Напомним, полиция экстренно перекрыла дорогу в Киеве, кадры происходящего: "может взорваться в любой момент".
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