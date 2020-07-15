Под зданием Верховной Рады в Киеве начались столкновения силовиков с протестующими активистами

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал "Pavlovsky News".

15 июля в парламенте планируют рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами". Десятки украинцев решили поддержать эту инициативу, ведь в Украине ежегодно производится 400 млн тонн отходов, из которых перерабатываются порядка 6%. Остатки же размещают на полигонах и мусорных свалках. Документ же среди прочего устанавливает иерархию распределения отходов, государственную политику в этой сфере, а также наказание для предприятий.

"Нам нужно помочь его принять. Вот мы идем мирно с мусором, а наши правоохранители нам препятствуют", - заявил один из протестующих.

Под Верховной Радой столкновения правоохранителей и активистов, которым не разрешили пронести пакеты с мусором под парламент, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Полиция аргументирует это тем, что в пакетах отходы, которые невозможно проверить. Сегодня должны рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами". Активисты хотят поддержать этот закон, поскольку в Украине ежегодно производится 400 млн тонн отходов, из которых только 6% перерабатываются. Остальные отходы размещаются на полигонах и свалках. Законопроект №2207-1-д среди прочего определяет иерархию управления отходами, основные цели и принципы государственной политики, а также ответственность производителя отходов. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 15. Juli 2020

В рамках демонстрации активисты попытались пронести к Верховной Раде пакеты с мусором, однако правоохранители помешали им это сделать и силой оттеснили от здания парламента. Силовики заявили, что не могут проверить содержание пакетов на месте, а отходы могут представлять опасность.

Напомним, полиция экстренно перекрыла дорогу в Киеве, кадры происходящего: "может взорваться в любой момент".

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