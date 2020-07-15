Киевляне создали петицию, в которой говорится о запрете маршруток как вида общественного транспорта

Как сообщает Politeka.net, документ появился на официальном портале Киева в разделе "Петиции".

Киевляне недовольны столичными маршрутками и просят городские власти исправить это, заменив их более современным и безопасным транспортом.

По большей части жители столицы говорят о грязи в маршрутках, хамство водителей, отсутствие бесконтактных способов оплаты и ужасное состояние авто.

Одной из главных претензий петиции №9795 было то, что в маршрутки обычно набивается очень много пассажиров, а во время пандемии о какой-то дистанции между ними говорить бесполезно.

Ранее мы писали, что в Киеве полиция перекрыла дорогу из-за угрозы взрыва.

Об этом в социальной сети Facebook пишет сообщество "Киев Оперативный".

14 июля на перекрестке улиц Героев Днепра и Зои Гайдай заметили предмет, похожий на гранату. Неизвестно как, но он оказался прямо посреди дороги.

Как сообщают очевидцы, сотрудники патрульной полиции оперативно перекрыли движение на участке: с одной стороны поставили ограничительные конусы, а с другой еще и заблокировали путь автомобилем. Подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".