Ресторан "Велюр" депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко снова поймали за нарушением карантина

Как сообщает Politeka.net, пользователи сети заметили красноречивую рекламу заведения (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Недавно Кабмин ужесточил карантинные ограничения, которые теперь запрещают ресторанам, кафе и другим заведениям работать с 23 до 7 часов. Несмотря на это ресторан "Велюр" продолжает обслуживать посетителей всю ночь, о чем неприкрыто сообщает реклама в историях Instagram-страницы:

"Город засыпает... но не Велюр! Ждем Вас до 6 утра".

Вскоре представили заведения удалили указанную запись со страницы в соцсети, но подтвердили факт работы в ночное время другим способом. Они опубликовали снимок протокола штаба по ликвидации ЧС КГГА. Согласно документу, опубликованному 6 июля, запрещена работаразвлекательных заведений после 22:00, "кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания". Поверх скрин-шота авторы написали "Вместо тысячи слов", однако не учли, что решение Кабмина приоритетное и опубликовано позже - 8 июля.

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова в Facebook заявила, что позиция Николая Тищенко оскорбляет всех бизнесменов, которые вынуждены соблюдать условия карантина.

Gepostet von Oleksandra Ustinova am Montag, 13. Juli 2020

"Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Плевал он и его ресторан снова на решение Кабмина, которое запрещает работать заведениям с 23 до 7 утра", - возмутилась парламентарий. - "Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо".

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