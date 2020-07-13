Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский поделился неизвестными фактами о себе, а также поведал о планах своей политической силы "Перемога Пальчевського"

Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф".

У общественного деятеля спросили, не является ли название "Перемога Пальчевського" заявкой на вождизм.

«В развитом мире основатели успешных проектов выносят свои имена в их названия. Таким образом они показывают, что своим именем несут ответственность и гарантируют качество. Это у нас принято крутить названиями политических проектов как наперсточники на рынках, что и не странно, учитывая биографии их авторов. "Перемога Пальчевского" означает, что я своим именем ручаюсь за качество принятия решений людьми с моей команды», - заявил общественный деятель.

Не обошли в интервью тему китайского вируса. Пальчевский выразил уверенность, что украинцев просто обманывают с официальной статистикой.

«Обман заключается в том, что власти сообщают нам те цифры, которые их устраивают. Нужно им, чтобы люди вышли на работу, они пойдут на работу. Нужно, чтобы сидели дома – будут сидеть дома. Я вообще в эти цифры не верю. Это чистой воды манипуляция статистикой. Поймите, у нас количество сделанных тестов в несколько раз меньше, чем у соседних стран», - заявил он.

Также у Пальчевского поинтересовались, сколько языков он знает, ведь говорят, что он - полиглот.

«Не люблю хвастаться знанием языков. Скажу лишь одно, что на большинстве европейских языков я вас чудесно пойму», - ответил общественный деятель.

Пальчевский объяснил и то, почему стал чуть ли не единственным, кто заступился за экс-замминистра Александру Клитину в громком скандале.

«Нельзя приглашать на работу человека, а потом обсуждать публично ее женские прелести. Это ниже мужского достоинства. Она же работала заместителем министра и является замужней женщиной. А компрометировать замужнюю женщину ниже любого достоинства», - отметил Пальчевский.

При этом он добавил, что сам регулярно сталкивается с массой самых разных обвинений в свой адрес.

«Включишь один канал – вспоминают, как я делал бизнес в России. Между прочим, работал я там в международных компаниях. Включишь другой – так всю жизнь прожил в Америке и сотрудничал с западными корпорациями. Хорошо, что люди это все своими глазами видят и понимают: если в атаки на него так вкладываются – значит боятся», - рассказал Пальчевский.

Андрей Пальчевский обозначил миссию и главные задачи своей политсилы:

«Мой опыт подсказывает, что плодами революций пользуются негодяи. Поэтому мы пойдем другим путем. Отберем людей, которые думают про Украину, а не получают шифровки из Кремля или Запада. Объединим украинцев вокруг материальных вопросов: как стать богаче и сильней, как поднять экономику и медицину. Пускай разделяют. Чем больше они нас стравливают, тем больше получат противодействия. У меня хватает смелости сказать людям: "Объединяйтесь". Моя миссия – собрать вокруг себя профессионалов и людей дела, которые мыслят категориями государства, а не живут мыслями про песочницы и корыто», - заявил Пальчевский.

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