Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский получил поддержку киевлян

Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Согласно полученным данным, тройка фаворитов у жителей столицы выглядит следующим образом: действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 23,9%, самовыдвиженец Андрей Пальчевский - его поддержка составила 22,6% и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко с 11,4% симпатий.

Отметим, что ожесточенная борьба за кресло мэра Киева между Андреем Пальчевским и Виталием Кличко продолжается уже длительное время.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг Кличко в последнее время упал на 5%, зато Пальчевский нарастил свой рейтинг приблизительно на столько же. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом. Пальчевский увеличивает свою узнаваемость, благодаря активному комментированию актуальных событий в Украине.

Накануне выборов Пальчевский обратился к мэрам: "Я хотел обратиться ко всем мэрам и особенно мэру города Киева: "Мы запретим мэрам городов устраивать вот эти ремонты дорог, которые они должны делать в течение всего срока, пяти лет, в последние 2-3 месяца пребывания у власти. Дороги нам нужны в течение 5 лет, а не в течение двух месяцев, когда эти мерзавцы будут избираться".

Напомним, Андрей Пальчевский объявил плохую новость для "Слуг народа": "Голосовать пойдут взвешенные люди"

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».