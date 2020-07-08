В Мироновском районе Киевской области пьяница-мать решила отдать неугодного ребенка
Как передает Politeka.net, о такой истории пишет издание "Знай.ua" со ссылкой на представителей ГУ Национальной полиции.
По информации правоохранителей, женщина сама позвонила в полицию и предложила забрать ее пятилетнюю дочь, якобы, малышка ей больше не нужна. По вызову приехали полицейские, инспектор ювенальной превенции и сотрудники службы по делам детей.
Как выяснилось, 34-летняя мама является безработной и злоупотребляет алкогольными напитками. Она заявила, что больше не собирается воспитывать и обеспечивать ребенка всем необходимым. При этом женщина была уже порядком пьяна - в ее крови выявили 3,5 промилле.
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Правоохранители увезли девочку от нетрезвой матери и доставили больницу. Медики осмотрят малышку, а ее дальнейшую судьбу будут решать представители службы опеки. Вероятнее всего, ребенка не вернут родителям, а передадут в детский дом или интернат.
Ранее полиция сообщила, что в Белой Церкви отчим выбросил мальчика из окна во время ссоры с гражданской женой. Очевидцы нашли ребенка с тяжелыми травмами и вызвали медиков. Мужчина попытался скрыться, но правоохранители его оперативно нашли и задержали.
Напомним, под Киевом открыли стрельбу по людям, кадры.
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