Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский стал фаворитом у киевлян накануне мэрских выборов

Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" провели социологическое исследование, спросив у респондентов, кому бы они отдали свой голос, будь выборы уже сейчас. Большинство участников опроса отдали предпочтение двум возможным претендентам: действующему градоначальнику Виталию Кличко и общественному деятелю Андрею Пальчевскому.

Первый, по данным исследования, набрал 23,9 процента голосов, второму предпочтение выказали 22,6 процента. Остальные предполагаемые кандидаты заметно отстают от лидеров гонки:

Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергей Притула ("Голос") - 6,5%

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Отметим, опрос проводился с 13 по 17 мая.

Эксперты заявили, что в последнее время Кличко стремительно теряет поддержку граждан, тогда как у Пальчевского растет узнаваемость.

По словам директора Центра Юрия Лагутова, рейтинг действующего мэра упал на 5%, что можно объяснить его чрезмерным пиаром в результате ежедневных брифингов, связанных с эпидемией.

Ранее мы сообщали, Пальчевский объявил о создании своей политической силы "Перемога". В эфире программы "Час Голованова" он рассказал, зачем пойдет на выборы.

«Если говорить о выборе общественной карьеры, то мне в последнюю очередь хотелось бы называть себя политиком. Это люди - не имеющие принципов, а я – другой. Я иду во власть, чтобы стать государственным деятелем», - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский поставил на место иностранных послов

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".