Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский стал фаворитом у киевлян накануне мэрских выборов
Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" провели социологическое исследование, спросив у респондентов, кому бы они отдали свой голос, будь выборы уже сейчас. Большинство участников опроса отдали предпочтение двум возможным претендентам: действующему градоначальнику Виталию Кличко и общественному деятелю Андрею Пальчевскому.
Первый, по данным исследования, набрал 23,9 процента голосов, второму предпочтение выказали 22,6 процента. Остальные предполагаемые кандидаты заметно отстают от лидеров гонки:
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- Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%
- Сергей Притула ("Голос") - 6,5%
- Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.
Отметим, опрос проводился с 13 по 17 мая.
Эксперты заявили, что в последнее время Кличко стремительно теряет поддержку граждан, тогда как у Пальчевского растет узнаваемость.
По словам директора Центра Юрия Лагутова, рейтинг действующего мэра упал на 5%, что можно объяснить его чрезмерным пиаром в результате ежедневных брифингов, связанных с эпидемией.
Ранее мы сообщали, Пальчевский объявил о создании своей политической силы "Перемога". В эфире программы "Час Голованова" он рассказал, зачем пойдет на выборы.
Напомним, что Пальчевский поставил на место иностранных послов
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