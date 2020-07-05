Общественный деятель Андрей Пальчевский уверенно наращивает поддержку киевлян перед местными выборами в Украине

Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного с 13 по 17 мая. Опрос проводился в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

Согласно данным исследования, Андрея Пальчевского на местных выборах готовы поддержать 22,6% опрошенных, в то время как действующего мэра столицы Виталия Кличко поддерживают около 23,9% опрошенных. Показательно, что за последнее время рейтинг Кличко сильно упал. Как отмечал политический аналитик Николай Спиридонов, рейтинг проседает и это уже становится заметным.

Пальчевский же, наоборот, наращивает поддержку. Все больше киевлян готовы отдать за него свои голоса на выборах. Узнаваемость общественного деятеля растет за счет постоянного участия в различных политических программах, а также благодаря его комментариям по поводу актуальных проблем в Украине.

Стоит отметить, что в рейтинге фигурирует еще несколько фамилий, но все они имеют гораздо менее внушительную поддержку, чем Пальчевский.

Так, Николая Томенко ("Рідна країна") готовы поддержать 11,3%, Сергей Притула ("Голос") имеет поддержку на уровне 6,5%, а Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, комментируя результаты опроса, отметил, что рейтинг Кличко упал на 5%, а рейтинг Пальчевского, наоборот, вырос на 5%. Это помогло общественному деятелю практически сравняться со своим оппонентом.

Напомним, что Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал власть увеличить покупательскую способность украинцев.

Также Politeka писала, что Пальчевский разнес "слуг народа" после позорного заявления Третьяковой о детях.