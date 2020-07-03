Важливий крок, який так і не був зроблений

Громадський діяч Андрій Пальчевський відповів на питання, яке хвилює багатьох українців, з приводу ситуації на Сході

Зокрема, Пальчевський розкрив, що потрібно зробити, щоб на Донбасі перестали вбивати наших воїнів, в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна24" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Відповідаючи на запитання одного з глядачів, громадський діяч підкреслив важливість референдуму.

"Перестануть гинути тоді, коли знайдуться герої у владі, які зададуть питання, як обіцяв кандидат Зеленський, щодо референдуму з питань Донбасу і Криму. Я б на місці президента порадився і, отримавши підтримку народу... Наприклад, український народ каже: "ми за проведення виборів і там, і тут", другий варіант: "ми ніколи не повинні йти на виконання Мінських угод"... Перше, щоб я зробив - провів референдум, і в залежності від того, що кажуть українці, вчинив відповідно", - заявив Пальчевський.

Гість програми уточнив, що тільки після референдуму можна зробити правильний вибір.

"Рішення шалено приймати не можна. Вони повинні, доленосні, базуватися на думці більшості країни, і цей крок треба зробити. Після цього кроку буде правильне рішення", - резюмував Пальчевський.

Раніше ми повідомляли, громадський діяч прокоментував ситуацію, що стосується цілісності України.

"З приводу цілісності України... Якимось чином влада хоче залишити за собою право вирішувати це питання. У людей теж треба запитати... Донбас - залишаємо, віддаємо? З Кримом у сьогоднішньому варіанті - повільно, але вірно, танцюючи вальс, залишаємо все як є або вимагаємо його повернення? Або як попередній президент, який планував провести там паради? Не вийшло, напевно, вдома проводив у колі сім'ї з міністром-базікою, який через два тижні обіцяв нам гучну перемогу...", - зазначив Пальчевський.

Нагадаємо, Андрій Пальчевський доніс Зеленському в "потопаючої човні", чого хочуть українці: "Перш за все..."

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