На мосту имени Патона в Киева произошла крупная авария

Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли происшествие на камеры и опубликовали в социальной сети Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Коммунальные службы никак не могут нормально починить водную магистраль на мосту Патона - трубы прорывает уже второй раз за три недели. 5 июля во время испытаний, которые проводит "Киевтеплоэнерго", бурный водопад хлынул с моста прямо в Днепр. Увидев это, киевляне оперативно вызвали сотрудников ГСЧС.

"Что-то ремонтировали-ремонтировали тот мост Патона, а опять вода льется, как из душа", - пишут авторы видеоролика.

Многие пользователи социальной сети в комментариях тоже возмутились качеством работ, хотя некоторые отреагировали с юмором:

"Вот если бы вычли стоимость этих "работ" с зарплат руководства данной конторы,которая проводила ремонт, поверьте, следующий раз ремонт был бы сделан качественно и в срок. Наказывать нерадивых исполнителей рублем, простите, гривной"; "Сие, приданее Господне! От нынешней власти , мост мироточить начал!!!"; "Это освежающая рамка для рыбаков, а что вы думали, такие только в парках есть"; "Киевляне заплатят"; "Ура, водопад появился".

Щось ремонтували-ремонтували той міст Патона, а знову вода ллється наче з душу Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 5. Juli 2020

До этого аналогичная авария на мосту Патона произошла 25 июня - тогда прорвало трубу с кипятком.

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