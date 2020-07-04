Андрей Пальчевский - фаворит среди киевлян на должность мэра столицы

Об этом пишет Politeka.net.

Такой вывод можно сделать после результатов социсследования, которое было проведено в Киеве с 13 по 17 мая ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

В числе лидеров оказался и украинский общественный деятель Андрей Пальчевский.

На первом месте оказался нынешний градоначальник Виталий Кличко. За него готовы проголосовать 23,9% опрошенных. Хотя как рассказывает социолог Николай Спиридонов, в последнее время рейтинг Кличко уверенно идет на дно.

Андрей Пальчевский в этом исследовании занял второе место. Общественного деятеля на предстоящих выборах готовы поддержать 22,6% опрошенных киевлян.

Третье, четвертое и пятое места распределились следующим образом:

Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергей Притула ("Голос") - 6,5%

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты проведенного в Киеве социсследования.

По его словам, рейтинг действующего мэра Кличко упал на 5%, тогда как у Пальчевского вырос на столько же. Эксперт отметил, что тем самым Пальчевский почти сравнялся со своим главным соперником перед новыми местыми выборами.

И феномен падения рейтинга Виталия Кличко, как рассказывают эксперты, легко объяснить. Действующий мэр теряет поддержку среди киевлян в том числе и из-за постоянных брифингов, с помощью которых он пытается пиариться.

Напомним, что Пальчевский поставил на место иностранных послов

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский назвал единственный путь для мира на Донбассе: "Первое, чтобы я сделал...".

Также Politeka писала, что Пальчевский объединит вокруг себя широкий круг избирателей