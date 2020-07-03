По данным столичных правоохранителей, возле магазина на Троещине во время конфликта злоумышленник нанес многочисленные огнестрельные ранения местному жителю. Потерпевшего без сознания госпитализировали в больницу, где он трое суток находился в коме. Стрелку уже объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака, откуда, как сообщили полиции врачи, 33-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями в разные части тела. Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака, откуда, как сообщили полиции врачи, 33-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями в разные части тела.



На месте происшествия полицейские изъяли видео с камер наблюдения для изучения.

Потерпевший рассказал, что возле магазина у него возник конфликт с "наглядно знакомым", после чего тот достал оружие и осуществил около восьми выстрелов в своего оппонента.



Полицейские задержали стрелка по месту его проживания, где также был обнаружен пистолет с патронами, который следователи отправили на экспертизу. Злоумышленником оказался 44-летний киевлянин, ранее несудимый.

По данному факту в Киеве следственный отдел Деснянского управления полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы. Фигуранту дела уже объявили о подозрении.