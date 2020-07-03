В Киеве на Троещине мужчина нанес огнестрельные ранения местному жителю
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции.
 
По данным столичных правоохранителей, возле магазина на Троещине во время конфликта злоумышленник нанес многочисленные огнестрельные ранения местному жителю. Потерпевшего без сознания госпитализировали в больницу, где он трое суток находился в коме. Стрелку уже объявили о подозрении, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел на улице Оноре де Бальзака, откуда, как сообщили полиции врачи, 33-летнего мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями в разные части тела. 

На месте происшествия полицейские изъяли видео с камер наблюдения для изучения. 
 
Потерпевший рассказал, что возле магазина у него возник конфликт с "наглядно знакомым", после чего тот достал оружие и осуществил около восьми выстрелов в своего оппонента.

Полицейские задержали стрелка по месту его проживания, где также был обнаружен пистолет с патронами, который следователи отправили на экспертизу. Злоумышленником оказался 44-летний киевлянин, ранее несудимый.

По данному факту в Киеве следственный отдел Деснянского управления полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает наказание в виде до 8 лет лишения свободы. Фигуранту дела уже объявили о подозрении.
 
Напомним, ранее в Новомосковске Днепропетровской области экс-гаишник лишил жизни 24-летнего парня, вступившегося за прохожих.

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